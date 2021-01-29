'Bizim yılımız'

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerle birlikte hizmete aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile bir araya geldi. İlçenin ihtiyacı olan projeler masaya yatırıldı, başkanlar birçok konuda fikir birliğine vardı.

Hizmetler yolda

Başkan Çerçioğlu, “2021 yılı hem Büyükşehir hem de Söke Belediyemiz için yatırım yılı olacak” dedi. Başkan Çerçioğlu ile ilçeye yapacakları yatırımları görüştüklerini belirten Başkan Tuncel de, “2021 yılı sonunda Söke’nin hizmet konusunda yüzü gülecek. Özlem Başkanımız son derece kararlı ve birlikte yürüteceğimiz birçok projede hem fikiriz. El ele vererek vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu. Tuncel, yakın zamanda Söke için müjdeli haberleri teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından vereceklerini sözlerine ekledi.