Bizler inandık siz de inanın

Geçen sezon 3. Lig’e veda ederek Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen ve bu sezon da Bölgesel Amatör Lig’de 17 maçın 15’ini kazanıp sadece 2 maçta berabere kalarak 47 puanla liderliğini sürdüren Bergama Belediyespor, taraftarını mest etmeyi sürdürüyor. Sezon başında atılan doğru adımlar ve planlamalarla lige bomba gibi giriş yapan ve sonrasını da getiren Bergama Belediyespor, namağlup liderliği ile tüm rakiplerine korku salıyor. Bergama Belediye Ilıca Tesisleri’nde yaptığı açıklamalarda elde ettikleri büyük başarının sürdürülebilir olması için rehavete kapılmadan yollarına devam edeceklerini söyleyen Teknik Direktör Hakan Şapçı, “Bizler bu takımla iyi işlere imza atmak için sezon başı kendimize söz verdik. Şampiyonluk için bu yola çıktık. Önümüze çıkan her rakibe aynı saygıyı duyarak futbolumuzu oynadık. Topladığımız puanlar ve kazandığımız maçlarla şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ama bu bizi kesinlikle rehavete uğratmayacak. Aynı disiplinle kazanmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Başarının mimarı birliktelik’



Namağlup liderliğini sürdüren Bergama Belediyespor’da Kulüp Başkanı Bilir Altay, kırmızı siyahlıların doğru bir planlama ile yönetildiğini hatırlatarak, “Biz sezona başlamadan önce geçmişimizden ders çıkararak, en doğru adımları atmak için kendimize söz verdik. Başta yönetimimiz olmak üzere teknik ekibimiz, sporcularımız ve taraftarımızla bir bütün olarak hareket etmeye başladık. Başarımızın mimarı birlikteliktir. Takımımı ortaya koydukları performansı adına kutluyorum. İnanıyorum ki sezon sonunda şampiyon olarak 3. Lig’e geri döneceğiz” diye konuştu. Bergama Belediyespor’un her alanda destekçisi olan ve başarısında destekleyici rol oynayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, “Biz takımımızın yüklerinden arınması ve sadece maçlarına odaklanması için belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Onlara inanıyoruz. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sezon sonu Bergama Belediyespor’a gönül verenler olarak şehrimizi sevince boyamak istiyoruz” dedi. Biz bu yola inanarak çıktık diyen futbol şube sorumlusu Şerif Topal, “Başta Belediye Başkanımız Hakan Koştu, Kulüp Başkanımız ve Belediye Meclis Üyemiz Bilir Altay, kulüp çalışanları, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik kadromuz ve oyuncularımızla birlikte koşar adım şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



GİZLİ KAHRAMAN METİN KARTAL



Bergama’nın sevilen yüzlerinden olan ve Bergama Belediyespor’a verdiği desteklerle herkesin gönlünde taht kuran Bergama Emniyet Müdürü Metin Kartal, kırmızı siyahlıların gizli kahramanı rolünü üstleniyor. Şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Bergama’nın başarıları ile gururlandığını ve sezon sonunu iple çektiklerini belirten Kartal, “Bizler ilçemizin huzuru ve refahı için memur arkadaşlarımızla günümüzü gecemize katıyoruz. Bu ilçenin yüz akı olan ve başarılarıyla da herkesi gururlandıran Bergama Belediyespor’da bizlerin içini ısıtıyor. İlk günden bugüne hem deplasmanda hem de evimizde desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.



