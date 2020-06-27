Böbrek taşında merak edilenler

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut böbrek taşı hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Bir insanın hayatı boyunca böbrek taş hastalığına yakalanma sıklığı dünyada yüzde 3-5 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 15 civarında olduğunu belirten Turgut, “En çok 20-40 yaş arasında, erkeklerde, beyaz ırkta, Asyalılarda, soğuk coğrafyada yaşayanlarda, hayvansal gıdalarla beslenmenin artmış olduğu yerlerde sıkça görülür” dedi.

Oksalattan zengin gıdaların (fındık, koyu çay, kahve, ıspanak, patates, pancar, brokoli) fazla tüketimi, günlük sıvı tüketiminin az olması, asidik içeceklerin fazla tüketilmesinin taş oluşumunu artırdığını ifade eden Turgut, “Taş riskini azaltmak için idrarı alkali hale getirmek ve idrar miktarını arttırmak ana prensibimizdir. Bu sebeple taş hastalarına günde 2.5-3 litre su tüketmelerini öneririz” diye konuştu.

Şiddetli ağrı

Hastaların doktora genellikle ciddi ağrı yakınmasıyla başvurduğunu kaydeden Opr. Dr. Tansu Turgut, “Genelde böğür dediğimiz bölgede olan yan ağrısı, kasıklarda ağrı, idrarda yanma sancı, idrarda kanama, idrar yapamama, bulantı, kusma gibi şikayetlerle başvurabilirler. Genellikle bu ağrının hayatları boyunca yaşadıkları en şiddetli ağrı olduğunu ifade ederler. Taşın yerine, büyüklüğüne, böbrekten idrar akışını tıkayıp tıkamamasına, böbreğe zarar verip vermemesine, hastanın diğer böbreğinin durumuna bakarak farklı tedaviler önerilir. İdrar akışını engelleyen, böbrek kanalı veya üreteri tıkayan taşlarda ise ESWL (Ses dalgasıyla taş kırma) veya ameliyat gerekmekte. Son yıllarda ameliyatları genellikle kapalı yapıyoruz” dedi.