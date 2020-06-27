BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Böbrek taşında merak edilenler
    ABONE OL
    27.06.2020 - 00:02 |

    Böbrek taşında merak edilenler

    Böbrek taşında merak edilenler

    Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Tansu Turgut böbrek taşı hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Bir insanın hayatı boyunca böbrek taş hastalığına yakalanma sıklığı dünyada yüzde 3-5 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 15 civarında olduğunu belirten Turgut, “En çok 20-40 yaş arasında, erkeklerde, beyaz ırkta, Asyalılarda, soğuk coğrafyada yaşayanlarda, hayvansal gıdalarla beslenmenin artmış olduğu yerlerde sıkça görülür” dedi.

    Oksalattan zengin gıdaların (fındık, koyu çay, kahve, ıspanak, patates, pancar, brokoli) fazla tüketimi, günlük sıvı tüketiminin az olması, asidik içeceklerin fazla tüketilmesinin taş oluşumunu artırdığını ifade eden Turgut, “Taş riskini azaltmak için idrarı alkali hale getirmek ve idrar miktarını arttırmak ana prensibimizdir. Bu sebeple taş hastalarına günde 2.5-3 litre su tüketmelerini öneririz” diye konuştu.

    Şiddetli ağrı

    Hastaların doktora genellikle ciddi ağrı yakınmasıyla başvurduğunu kaydeden Opr. Dr. Tansu Turgut, “Genelde böğür dediğimiz bölgede olan yan ağrısı, kasıklarda ağrı, idrarda yanma sancı, idrarda kanama, idrar yapamama, bulantı, kusma gibi şikayetlerle başvurabilirler. Genellikle bu ağrının hayatları boyunca yaşadıkları en şiddetli ağrı olduğunu ifade ederler. Taşın yerine, büyüklüğüne, böbrekten idrar akışını tıkayıp tıkamamasına, böbreğe zarar verip vermemesine, hastanın diğer böbreğinin durumuna bakarak farklı tedaviler önerilir. İdrar akışını engelleyen, böbrek kanalı veya üreteri tıkayan taşlarda ise ESWL (Ses dalgasıyla taş kırma) veya ameliyat gerekmekte. Son yıllarda ameliyatları genellikle kapalı yapıyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber