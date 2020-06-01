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    01.06.2020 - 00:06 |

    Bodrum plajlarında mesafeli sezon

    Bodrum plajlarında mesafeli sezon

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan Bodrum plajları, normalleşmeyle birlikte bugün açıldı. İlçe genelindeki 10’u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajı tedbirlere uygun olarak hazırlandı. Sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle dizildi. Belediye ekipleri, soyunma kabinleri ve plajda düzenli olarak temizlik işlemleri yapıyor.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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