Bodrum plajlarında mesafeli sezon

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan Bodrum plajları, normalleşmeyle birlikte bugün açıldı. İlçe genelindeki 10’u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajı tedbirlere uygun olarak hazırlandı. Sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle dizildi. Belediye ekipleri, soyunma kabinleri ve plajda düzenli olarak temizlik işlemleri yapıyor.