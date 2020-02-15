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    15.02.2020 - 00:02 |

    Bodrum seferber

    Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği devam ediyor.

    Bodrum seferber

    Bodrum’un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras’ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı. Bodrum’da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının çağrı merkezi ile whatsapp iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi.

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