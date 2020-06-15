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    HaberlerEge Haberleri ‘Bodrum tekneleri dünya markası’
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    15.06.2020 - 00:07 |

    ‘Bodrum tekneleri dünya markası’

    ‘Bodrum tekneleri dünya markası’

    Bodrum ekonomisinin can damarlarından yat imalatı sektörüne her zaman destek olan Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki yelkenli tekne için düzenlenen kaynak törenine katıldı. Tavşanburnu Tersane bölgesinde faaliyet gösteren Oğuz Marin’e ait hangarda gerçekleşen törende Aras’ın yanı sıra; Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, sektörün önde gelen isimleri ve deniz tutkunları da yer aldı.

     

    Bodrum’un yaşanan zor günleri denizcilik sektörüyle aşacağını dile getiren Aras, “Büyüklerimiz ilçemizi bir yere kadar getirdi, işleri devralan gençler de her şeyi yapmaya muktedir. Bodrum yat imalat sektörü, her türlü talebi karşılayabilecek durumda. Milyonlarca euro değerinde teknelerin imal edildiği tersanelerin altyapı ve ulaşım sorunu var. Gerekirse bölgeye helikopter pisti yaparız. Büyük düşünmeli; yerel yönetim, iş dünyası, denizciler, turizmciler hep beraber olmak zorundayız” diye konuştu.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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