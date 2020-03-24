Bodrum teyakkuzda

Başkan Aras, kent genelinde aldıkları önlemleri şöyle sıraladı: “65 yaş üstü vatandaşa yardım maksatlı ‘Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ kuruldu. Dezavantajlı vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla market ve fırınların kurye hizmeti vermesini tavsiye ediyoruz. Asayişle ilgili konularda 155-156 numaralarını, sağlıkla ilgili olarak 112-184 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Gıda pazarları dışındaki kıyafet ve ikinci el pazarlarını kapattık.”