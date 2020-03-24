24.03.2020 - 00:03 |
Bodrum teyakkuzda
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önlemleri anlattı, “Bu geçici bir dönemdir, önceliğimiz halkımızın sağlığıdır” dedi.
Başkan Aras, kent genelinde aldıkları önlemleri şöyle sıraladı: “65 yaş üstü vatandaşa yardım maksatlı ‘Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ kuruldu. Dezavantajlı vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla market ve fırınların kurye hizmeti vermesini tavsiye ediyoruz. Asayişle ilgili konularda 155-156 numaralarını, sağlıkla ilgili olarak 112-184 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Gıda pazarları dışındaki kıyafet ve ikinci el pazarlarını kapattık.”
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.