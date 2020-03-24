BİST84.246-1,81EURO7,060,28USD 6,560,04ALTIN327,573,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum teyakkuzda
    ABONE OL
    24.03.2020 - 00:03 |

    Bodrum teyakkuzda

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önlemleri anlattı, “Bu geçici bir dönemdir, önceliğimiz halkımızın sağlığıdır” dedi.

    Bodrum teyakkuzda

    Başkan Aras, kent genelinde aldıkları önlemleri şöyle sıraladı: “65 yaş üstü vatandaşa yardım maksatlı ‘Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ kuruldu. Dezavantajlı vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla market ve fırınların kurye hizmeti vermesini tavsiye ediyoruz. Asayişle ilgili konularda 155-156 numaralarını, sağlıkla ilgili olarak 112-184 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Gıda pazarları dışındaki kıyafet ve ikinci el pazarlarını kapattık.”

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
    daha fazla video için
    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber