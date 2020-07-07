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    HaberlerEge Haberleri Bodrum ve Ayvalık’ta konserlere doyacağız
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Bodrum ve Ayvalık’ta konserlere doyacağız

    Salgın sonrası ilk konserler düzenlenmeye başladı. Bodrum Gündoğan’daki bir plaj partisinde Serdar Ortaç sahneye çıktı.

    Bodrum ve Ayvalık’ta konserlere doyacağız

    Salgın sonrası ilk konserler düzenlenmeye başladı. Bodrum Gündoğan’daki bir plaj partisinde Serdar Ortaç sahneye çıktı. ‘Karabiberim’ şarkısıyla konserine başlayan Ortaç, zaman yolculuğuna çıkardı, eski parçalarından şarkılar seslendirdi. Ayvalık Büyük Park ise, Cem Adrian’ı konuk etti. Adrian, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Yaz boyunca konserlerin devam edeceğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Az sayıda vakaya karşın, Ayvalık’ta hiç can kaybımız olmadı, önlemlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

     

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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