Bodrum ve Ayvalık’ta konserlere doyacağız

Salgın sonrası ilk konserler düzenlenmeye başladı. Bodrum Gündoğan’daki bir plaj partisinde Serdar Ortaç sahneye çıktı. ‘Karabiberim’ şarkısıyla konserine başlayan Ortaç, zaman yolculuğuna çıkardı, eski parçalarından şarkılar seslendirdi. Ayvalık Büyük Park ise, Cem Adrian’ı konuk etti. Adrian, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Yaz boyunca konserlerin devam edeceğini belirten Başkan Mesut Ergin, “Az sayıda vakaya karşın, Ayvalık’ta hiç can kaybımız olmadı, önlemlerimizi sürdürüyoruz” dedi.