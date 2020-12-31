Bodrum’a dev yatırım

Bodrum’un İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik mahallerinin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon tesisinin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla atıldı. Bakan Ersoy, “Altyapı büyükşehir belediyelerinin konusu olmakla birlikte Cumhurbaşkanımız, yaptığı toplantıda bakanlıklarımıza belediyelerin yetersiz olduğu konularda destek olunması talimatı verdi. İlk başvuru Antalya, ikinci başvurusu ise Muğla’dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Gelecek 50 yılda bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Proje, 250 milyonluk harcama ile 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak” dedi. Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi’nin restorasyonun da tamamlanacağını söyledi. Bölgelerinde iki önemli sekterün olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Biri turizm, diğeri tarım. Arıtma iki bölüm halinde hayata geçecek. Bodrum uzun yıllar sorun yaşamayacak” şeklinde konuştu. 250 milyonluk harcama ile dokuz ayda bitecek çalışmanın önemine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, “Bizim ve Büyükşehir’in çalışmasına devlet de katkı koydu. El ele sıkıntıları kısa sürede aşacağız” diye konuştu.