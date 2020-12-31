BİST1.4801.39EURO9.080.23USD7.37-0.06ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’a dev yatırım
    ABONE OL
    31.12.2020 - 00:15 |

    Bodrum’a dev yatırım

    Hükümet, ilçenin altyapı sıkıntısını çözdü. Kanalizasyon sorunu 250 milyonluk projeyle 2021 sonunda bitmiş olacak

    Bodrum’a dev yatırım

    Bodrum’un İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik mahallerinin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon tesisinin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla atıldı. Bakan Ersoy, “Altyapı büyükşehir belediyelerinin konusu olmakla birlikte Cumhurbaşkanımız, yaptığı toplantıda bakanlıklarımıza belediyelerin yetersiz olduğu konularda destek olunması talimatı verdi. İlk başvuru Antalya, ikinci başvurusu ise Muğla’dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Gelecek 50 yılda bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Proje, 250 milyonluk harcama ile 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak” dedi. Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi’nin restorasyonun da tamamlanacağını söyledi. Bölgelerinde iki önemli sekterün olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Biri turizm, diğeri tarım. Arıtma iki bölüm halinde hayata geçecek. Bodrum uzun yıllar sorun yaşamayacak” şeklinde konuştu. 250 milyonluk harcama ile dokuz ayda bitecek çalışmanın önemine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, “Bizim ve Büyükşehir’in çalışmasına devlet de katkı koydu. El ele sıkıntıları kısa sürede aşacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

    Son dakika: Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

    Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

    Sıradaki Haber