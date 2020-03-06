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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da dev yelken şenliği
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Bodrum’da dev yelken şenliği

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen BIOR, açılış seremonisiyle başladı.

    Bodrum’da dev yelken şenliği

    14 ülkeden 59 kulüp 388 sporcunun katıldığı yarışlar öncesi düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sorumluları Hadi Türk ve Baran Akcan katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada yarışlara katılan tüm ülkelere hoş geldin diyen Başkan Aras, sporcu ve antrenörleri Bodrum’da konuk etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek başarılar diledi. Açılış seremonisi, yarışa katılan ülkelerin bayraklarının sahneye çağırılarak hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. 8. BIOR’da yarışlar yarın gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.

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