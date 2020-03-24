Bodrumlu ‘Asi Tayfa’dan sağlıkçılara meşaleli destek

Bodrum İlçe Stadı tribününde toplanan bir grup taraftar, meşaleler eşliğinde, “Biliyoruz yoruldunuz, hakkınız asla ödenmez. Millet için, sağlık için arkanızda duruyoruz” tezahüratı yaparak sağlık çalışanlarına destek verdiler. Taraftarlar ayrıca “Evinde kal Bodrum” çağrısında bulundu.