24.03.2020 - 00:00 |
Bodrumlu ‘Asi Tayfa’dan sağlıkçılara meşaleli destek
TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için bir araya geldi.
Bodrum İlçe Stadı tribününde toplanan bir grup taraftar, meşaleler eşliğinde, “Biliyoruz yoruldunuz, hakkınız asla ödenmez. Millet için, sağlık için arkanızda duruyoruz” tezahüratı yaparak sağlık çalışanlarına destek verdiler. Taraftarlar ayrıca “Evinde kal Bodrum” çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.