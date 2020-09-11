11.09.2020 - 00:03 |
‘Bodrumlu olun’ çağrısı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kızılburun Siteler Platformu’nun değerlendirme toplantısında 17 sitenin yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya geldi.
Sitelerde yaz kış yaşayan vatandaşlardan ikametgahlarını Bodrum’a almalarını rica eden Aras, “Bodrum’un kış nüfusuna ayrılan bütçeyle yaz nüfusuna da hizmet etmeye çalışıyoruz. Yılın bir bölümünü veya tamamını ilçemizde geçiren site sakinlerimizden ricam ikametgahlarını buraya almaları, vereceğimiz hizmetlere destek olmaları. ‘Bodrum’u seviyorsan, Bodrumlu ol’ diyoruz” dedi.