‘Bodrumlu olun’ çağrısı

Sitelerde yaz kış yaşayan vatandaşlardan ikametgahlarını Bodrum’a almalarını rica eden Aras, “Bodrum’un kış nüfusuna ayrılan bütçeyle yaz nüfusuna da hizmet etmeye çalışıyoruz. Yılın bir bölümünü veya tamamını ilçemizde geçiren site sakinlerimizden ricam ikametgahlarını buraya almaları, vereceğimiz hizmetlere destek olmaları. ‘Bodrum’u seviyorsan, Bodrumlu ol’ diyoruz” dedi.