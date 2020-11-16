16.11.2020 - 00:01 |
Bodrumspor kendine geldi
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 6 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde Sakaryaspor’u deplasmanda 6-2 yenerek son verip patlama yapan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki ilk sınavda Karacabey Belediyespor’u 2-1’le geçerken, haftalar sonra düşme hattından çıktı.
Bu sezon ilk kez art arda 2 galibiyet alan yeşil beyazlı ekip, 4 haftadır yer aldığı düşme hattından sıyrıldı. 10 maçta 11 puana ulaşan Bodrumspor, 12. basamağa tırmandı. Muğla temsilcisinde futbolcular maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.