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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’u dolaştılar
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    19.09.2020 - 00:02 |

    Bodrum’u dolaştılar

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından Bodrum genelinde denetimler devam ediyor.

    Bodrum’u dolaştılar

    Kaymakam Bekir Yılmaz ile Belediye Başkanı Ahmet Aras; Cevat Şakir Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Dr. Alim Bey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde, başta yeme içme hizmeti veren işletmeler olmak üzere genel denetim gerçekleştirdi. Yılmaz, “Her zaman söylediğimiz gibi amacımız uyarmak ve bilinçlendirmek. Ama ısrarla kurallara uymayanlar cezalandırılacak” diye konuştu.

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