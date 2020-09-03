Bodrum’un en büyük yatırımı

Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlatan Büyükşehir Belediyesi, 110 milyon lira yatırımla Turgutreis’e 37 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisi yapıyor. Yaklaşık 200 bin kişiye hizmet edecek tesisin ihalesi yapıldı, değerlendirme aşaması tamamlanınca ilk kazma vurulacak. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Muğlamızın nüfusu son nüfus sayımına göre 983 bin 142. Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üstyapılarda yerleşik nüfusumuza göre değil yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz. Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığımız krediler ve kendi öz kaynaklarımızla Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını başlattık” dedi.