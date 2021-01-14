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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’un şehidine saygısızlık
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    14.01.2021 - 00:03 |

    Bodrum’un şehidine saygısızlık

    Bodrum’un şehidine saygısızlık

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Mahallesi Aratepe Mevkii Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Çeşmesi yanında bulunan Benjamin ağaçlarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmesine sert tepki gösterdi. Sorumluların bulunması için çalışma başlattıklarını belirten Aras, “Barutçu, 2011 yılında Afganistan’da görev yaparken kullandığı Sikorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu 11 kahraman silah arkadaşıyla beraber şehit olmuştur. Bu çeşme, ailesi tarafından buraya yapılmış, bu ağaçlar da onun ruhunu ve hatırasını yaşatmak için buraya dikilmiştir” dedi.

    Orman oluşturulacak

    Yapılanın ağaç katliamı ve aynı zamanda şehidin hatırasına büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Aras, “Şehidimizin adına Bodrum’a çok büyük bir orman oluşturacağız” diye konuştu.

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