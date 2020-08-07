BİST1.034-5.26EURO8.58-0.32USD7.22-0.07ALTIN479.993.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bölgenin yıldız üniversitesi
    ABONE OL
    07.08.2020 - 00:03 |

    Bölgenin yıldız üniversitesi

    Bölgenin yıldız üniversitesi

    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ege Üniversitesi Senatosu toplantısına katıldı. Üniversitenin gösterdiği gelişimle bölgenin ve İzmir’in yıldızı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Saraç, “Araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, eğitim- öğretim, öğrenci odaklı uygulamalar dijitalleşme ve misyon farklılaşması konusunda kaydedilen mesafeden memnuniyet duyuyoruz” dedi. Tek gayelerinin bölgeye ve ülkeye sundukları katkıyı artırmak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Ulusal ve uluslararası arenada yükselişin sürmesi için, bilişim, dijitalleşme, multidisipliner araştırma alanları, laboratuvar altyapısı gibi pek çok konuda yatırımlar gerçekleştirdik” diye konuştu.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Deniz Tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz Tarağı nasıl yenir? İşte tarifi ve malzemeleri

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

    Sıradaki Haber