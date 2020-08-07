Bölgenin yıldız üniversitesi

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ege Üniversitesi Senatosu toplantısına katıldı. Üniversitenin gösterdiği gelişimle bölgenin ve İzmir’in yıldızı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Saraç, “Araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, eğitim- öğretim, öğrenci odaklı uygulamalar dijitalleşme ve misyon farklılaşması konusunda kaydedilen mesafeden memnuniyet duyuyoruz” dedi. Tek gayelerinin bölgeye ve ülkeye sundukları katkıyı artırmak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Ulusal ve uluslararası arenada yükselişin sürmesi için, bilişim, dijitalleşme, multidisipliner araştırma alanları, laboratuvar altyapısı gibi pek çok konuda yatırımlar gerçekleştirdik” diye konuştu.