‘Borç çok diye yan gelip yatmayacağız’

Kemalpaşa, İzmir’in gelişen ilçelerinden. Özellikle açılan son otoyolla birlikte şehir merkezinden Kemalpaşa’ya gitmek 15 dakika! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metroyu bu ilçeye taşıma projesi de var... Bu da tamamlandığında, doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin rotası Kemalpaşa olacak gibi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Rıdvan Karakaya’yla geçen 2 yılı konuştuk, yeni yıl projelerini dinledim. Heyecanlı, ancak pandemi süreci tüm belediyelerde olduğu gibi biraz ellerini kollarını bağlamış. Sözü fazla uzatmadan, Başkan’ın anlattıklarını sizlerle paylaşıyorum:

“Göreve başladıktan sonra hemen toparlama devresine girdik. Kendi ekibimizi kurmaya çalıştık. Pandemi süreci başlayınca bütün tedbirlerimizi hemen aldık. Dezenfeksiyon çalışmaları aksatılmadın yapıldı, pandemi sürecinden etkilenen esnafa destek olduk. Bir ayda 1000 kişiye erzak dağıtırken, bu sayı 3 bine çıktı. Bütün enerjimizi oraya verdik. Yatırımları o tarafa yönlendirdik. Kiraz hasadı döneminde iyi bir sürevs geride bıraktık. Gerek çiftçimizin gerekse çalışmaya gelen işçilerin ihtiyaçlarını karşıladık. Pandemi döneminde zor günler geçiren esnafımıza da gıda, yakacak yardımı yapıyoruz. Gerçekten zor bir süreç içerisindeyiz. Şimdiye kadar 700 öğrencimize tablet dağıttık. Şu an 300 kadar tablet bekleyen çocuğumuz var. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. İlçemizde halen internet altyapısının olmadığı yerler var. Biz altyapı çalışmalarını yapacağız. Özel bir firma da interneti bağlayacak. Hedefimiz, pandemi ve ekonomik sıkıntıların olduğu bu süreçte dar gelirli vatandaşlarımıza yardımcı olmak.”

‘En büyük hayalim...’

Başkan Karakayalı ‘en büyük hayalini’ ise şu sözlerle anlattı:

“Dört ana projem vardı. Birincisi, meyve kurutma ve işletme tesisi yapmak. İkincisi, üniversiteyi ilçeye getirmek. Üçüncüsü, metroyu getirmek. Dördüncüsü de gençlik merkezini hayata geçirmek. Bu projeleri bitirmek en büyük hayalim. Meyve kurutma ve işletme tesisimizin altyapı çalışması tamamen bitti. Büyükşehir ile protokol imzalama aşamasına geldik. Metro ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üniversiteyi ilçemize kazandıracağız. Bununla ilgili de ciddi bir yol kat ettik. Şu anda Ulucak binası bitmek üzere. Bağyurdu futbol sahasını bitirdik, bir ay sonra teslim alacağız. Ören futbol sahası için ihaleye çıkacağız. En büyük hayallerimden biri de pazaryeri üzerindeki gençlik merkezini ilçeye kazandırmak olacak. Onun da çalışmasını Büyükşehir ile birlikte sürdürüyoruz. İstediğiniz kadar dev binalar yapın, kaldırımları altınla döşeyin, vatandaş ona bakmaz. Maddi olarak sıkıntı yaşamamak, ferah bir hayat ister. Çiftçi, esnaf, ev hanımının daha fazla gelir elde etmesi için ne yapabilirim, dar gelirli vatandaşların çocuklarının eğitimine nasıl daha iyi destek verebilirim, buna bakıyorum. Bina da yapacaksın ama vatandaşımızın büyük bir bölümünü kullanabilmesi gerekiyor. Kamu yararı olması gerekiyor. İlk dönemimden örnek vereyim; pazaryerini, rekreasyon alanını herkes kullanıyor. Kalkıp da Torbalı yolunda milyonlarca para harcarsan kimse orayı kullanmaz. Kalkıp da yeşil alanı katledip kültür sarayı yapıyorsunuz. Kalkıp da kapalı yüzme havuzu yapıp üstünü düğün salonu yaparsan (bunu da 10 kişi kullanıyor) kimse eyvallah demez. Ben buna karşıyım.”

‘Meclisin şerefi’

CHP’li Başkan Rıdvan Karakayalı borçlu bir belediye devraldığını ancak bu konuda önemli adımlar attığını özellikle vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdiye kadar 18 milyon lira borç ödedik. Açıklanan yeni yapılandırmadan da yararlanacağız. Borç yiğidin kamçısıdır deyip çalışmaya devam ediyoruz. Burası bir kamu kuruluşu... Birisi gider diğeri gelir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben kemer sıkarak, israftan kaçınarak 18 milyon borç ödedim. Kalan borcu da ödeyeceğiz, borç çok diye yan gelip yatmayacağız. Hem borç ödeyeceğiz hem de projelerimizi maksimum şekilde hayata geçirmeye çalışacağız. Kemalpaşa meclis üyelerinin hepsi hizmet için gelmiştir. Ben olumsuz bir karar alırsam karşı çıksınlar ama vatandaşların lehine olacak her karara herkesin sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta farklı partilerden oluşan meclis üyeleri, güzel olan neyse ona sahip çıkmalı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla iyi bir uyum yakaladık. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz, onlar da söylüyor. Sağ olsunlar, son zamanlarda daha uyumlu bir tavır sergiliyorlar. Geri kalan süreçte de iyi niyet görürüz inşallah. Mesela üniversiteyi ben getirmiyorum, meclis olarak getiriyoruz. Bu meclisin şerefi olacak. Yarın arkadaşlar hep birlikte getirdik, altında bizim de imzamız var diyecekler. Bugün varız, yarın yokuz ama bu döneme güzellikler getirmiş olacağız.”