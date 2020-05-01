Borges ve Poko yolcu

Dış transferde golcüler Portekizli Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri gündeme alan sarı kırmızılıların gelecek yıl kadroda düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Öte yandan Göztepe’nin sözleşmeleri sezon bitiminde sona erecek diğer yabancıları Jerome, Reis, Mossoro ve Leo’yla da vedalaşması bekleniyor.