Bornova balı marka olacak

Bornova Arıcılar Derneği Başkanı Ali Bayık ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bornova İkiz Göller bölgesindeki 300 dönümlük alanın ‘Bal Ormanı’ olarak Orman Genel Müdürlüğü’nce kendilerine tahsis edildiğini söyleyen Bayık, arıcılığa Bornova Belediyesi’nin verdiği eğitimlerle başladığını vurguladı, destekleri için teşekkür etti. Başkan İduğ da, Bornova balının üretim kapasitesini artırarak marka haline getirmeleri gerektiğini söyledi.