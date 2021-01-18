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    18.01.2021 - 00:00 |

    Bornova BLD zirveyi zorluyor

    Bornova BLD zirveyi zorluyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyespor, erteleme maçında zorlu rakibi Balıkesir BŞB’yi 88-79’luk skorla mağlup ederek 1 maç eksikle 2. sıraya yerleşti.

    Maçın ardından soyunma odasındaki kutlamalara katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ oyuncular tarafından uzun süre alkışlandı.
    Yaptığı açıklamada güçlü rakibi karşısında ilk düdükten itibaren maçı domine eden Bornova Belediyespor’un kentin gururu haline geldiğini ifade etti.

    Koç Faruk Beşok ve yardımcılarının da alkışı hak ettiğini dile getiren Başkan İduğ, “Ana hedefimiz, zafere inanmış bu takımın mücadelesini sürdürüp Basketbol Süper Ligi’ne çıkmasıdır. Bu hedef için üstüme düşen görevleri yerine getireceğim” diye konuştu.

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