Bornova dayanışması

Başkan Mustafa İduğ ve Bornova halkına teşekkür eden Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, “Bütün başkanlarımız Mustafa Başkanımızı örnek alsın. Bu sorumluluk anlayışıyla sorunu çözebiliriz” dedi. Bornovalılar ay sonuna kadar çarşambadan cumaya kadar 12.00-21.00 saatleri arası Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantları ziyaret edebilir.