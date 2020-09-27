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    27.09.2020 - 00:03 |

    Bornova dayanışması

    Bornova Belediyesi ve Kızılay Bornova Şubesi işbirliği ile kan stoklarında artış sağlamak üzere “Bornova kan bağışlıyor, 5 günde 500 ünite kan” kampanyası başlatıldı.

    Bornova dayanışması

    Başkan Mustafa İduğ ve Bornova halkına teşekkür eden Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, “Bütün başkanlarımız Mustafa Başkanımızı örnek alsın. Bu sorumluluk anlayışıyla sorunu çözebiliriz” dedi. Bornovalılar ay sonuna kadar çarşambadan cumaya kadar 12.00-21.00 saatleri arası Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantları ziyaret edebilir.

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