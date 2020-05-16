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    HaberlerEge Haberleri Bornova, kapılarını kaf Kaf’a açtı
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    16.05.2020 - 00:00 |

    Bornova, kapılarını kaf Kaf’a açtı

    Karşıyaka’ya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ile ilgili müjde geldi.

    Bornova, kapılarını kaf Kaf’a açtı

    Stadın kapılarını Kaf Kaf’a açmaya hazır olduklarını belirten İduğ, “Lig maçlarını uzun süredir oynayacak stat bulamıyorlardı. Atatürk Stadı tribünleri, muhteşem seyirciye uzak olduğundan dezavantaj oluyordu. Bu nedenle de Bornova’da oynamak istediklerini biliyordum. Karşıyaka artık Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda lig maçlarını oynayabilecek. Protokolü de imzaladım” açıklamasını yaptı. Bornova Stadı kapılarını 4 yıl önce açıp Göztepe, Altınordu ve Altay’a iç saha maçlarında ev sahipliği yaptı. Yapımı devam eden Alsancak Stadı tekrar açıldığında Altay ve Altınordu’nun yeni stada taşınmaları ile Bornova’ya taşınacak Kaf Kaf’ın stadı kullanacak tek profesyonel kulüp olması bekleniyor.

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