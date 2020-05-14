Bornova Kulüpler Birligi’nden antrenörlere büyük destek

Koronavirüs pandemisi sonrası çalışmalarını durdurmak zorunda kalan ve ekonomik olarak derinden etkilenen spor camialarına Bornova Kulüpler Birliği’nden destek geldi. 2 aydır faaliyetlerini durduran kulüplere, antrenörlere ve futbolculara bir nebze de olsa destek vermek istediklerini belirten Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, “İzmir Antrenörler Birliği’nde görev yapan antrenörlerimize destek olmak için hazırladığımız paketleri birliğimiz adına Erhan Daşdelen’e teslim ettik. Bizler, bu zor günlerde birlikte güçlüyüz. Bunun için elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.













Bu zorlu süreçte antrenörlerin ve sporcuların yanında olduğunu hissettiren, maddi ve manevi destek veren hiç kimseyi unutmayacaklarının altını çizen Beşyıldız, “Başta Bornova Kaymakamı Sayın Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ olmak üzere yardım eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Beşyıldız, “Maddi yardımdan manevi desteğe bu organizasyona katkıda bulunan ve bulunmaya da devam eden herkese sonsuz teşekkürler. Bornova Kulüpler Birliği olarak bu örnek davranışlarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



