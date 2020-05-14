BİST100.1590.55EURO7.55-0.55USD6.97-0.26ALTIN384.680.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova Kulüpler Birligi’nden antrenörlere büyük destek
    ABONE OL
    14.05.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    Bornova Kulüpler Birligi’nden antrenörlere büyük destek

    Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan spor adamlarına ve sporculara destek verdiklerini açıkladı, “Bizler bu zor günlerde birlikte güçlüyüz” dedi

    Bornova Kulüpler Birligi’nden antrenörlere büyük destek

    Koronavirüs pandemisi sonrası çalışmalarını durdurmak zorunda kalan ve ekonomik olarak derinden etkilenen spor camialarına Bornova Kulüpler Birliği’nden destek geldi. 2 aydır faaliyetlerini durduran kulüplere, antrenörlere ve futbolculara bir nebze de olsa destek vermek istediklerini belirten Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, “İzmir Antrenörler Birliği’nde görev yapan antrenörlerimize destek olmak için hazırladığımız paketleri birliğimiz adına Erhan Daşdelen’e teslim ettik. Bizler, bu zor günlerde birlikte güçlüyüz. Bunun için elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.


    Bornova Kulüpler Birligi’nden antrenörlere büyük destek




    Bu zorlu süreçte antrenörlerin ve sporcuların yanında olduğunu hissettiren, maddi ve manevi destek veren hiç kimseyi unutmayacaklarının altını çizen Beşyıldız, “Başta Bornova Kaymakamı Sayın Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ olmak üzere yardım eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Beşyıldız, “Maddi yardımdan manevi desteğe bu organizasyona katkıda bulunan ve bulunmaya da devam eden herkese sonsuz teşekkürler. Bornova Kulüpler Birliği olarak bu örnek davranışlarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

    İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Sıradaki Haber