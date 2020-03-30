Bornova’da e-beyan

Bornovalılar, emlak ve çevre temizlik beyanlarını belediyenin resmi internet sitesinden yapabilecek. Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar, https://bornova.bel.tr/ adresine girerek sisteme kayıt olduktan sonra; e-belediye hizmetleri sekmesinden beyan bilgileri bölümünü kullanarak gerekli bilgileri girip ve belgeleri yükleyerek işlemini yapabilecek. Tüm işlemlerin ardından gün ve saat verilecek vatandaş, sadece kanunen zorunlu olan ıslak imzasını atmak için belediye gelecek. Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “İzmir’de ilk olarak hayata geçen uygulamada düşüncemiz işgücü ve zaman kaybını en aza indirmek, gerek vatandaşın gerekse esnafın belediyede sıra beklemeden işini yapmasını sağlamaktı. Ancak salgın nedeniyle bir ikinci fayda da ortaya çıktı, kalabalık ortamdan uzak tutarak hem Bornovalının hem de mesai arkadaşlarımızın riske girmesini engelleyeceğiz” dedi.