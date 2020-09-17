Bornova’da kentsel dönüşüm zamanı

Bornova Belediyesi detaylı bir çalışma sonucu hazırladığı Çamdibi- Altındağ Bölgesi Kentsel Yenileme Projesi için düğmeye bastı. Bölge sınırları içindeki mahallerinin muhtarları, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Mustafa İduğ, “Çalışmayı tüm tarafların memnun olacağı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden İduğ, “Ne yazık ki Altındağ ve Çamdibi’nde bir çok sokağa itfaiye aracı ve ambulans bile giremiyor. Deprem bölgesinde olduğumuz gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Buralardaki yapı stoğunun mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bir kişinin direnci için çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyelim çünkü her zaman da söylediğimiz gibi Bornova Hepimizin. Uzlaşma ve iletişimle bunu hep birlikte başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yüzde 11’i sağlıklı

40 bin yapının tek tek incelenmesiyle hazırlanan 1/1000’lik imar planlarıyla ilgili teknik sunum yapan Başkan Yardımcısı Özlem Ayan da, “Bölgedeki yapıların sadece yüzde 11’nin iyi, yüzde 12’sinin ise kötü durumda olduğunu tespit ettik. Projeye göre bisiklet ağının oluşturulacağı bölgede, imar alanlarının yüzde 30, nüfusun yüzde 10 oranında, yeşil alanların 10 kat, sosyal donatı alanları ise 5 kat artacak” diye konuştu.