Bornova’da öğrencilere bilgilendirme semineri

Bornova Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı önlemlerinin yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerini de artırdı. Belediyeye olan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda da koronavirüs ve korunma yolları anlatıldı. Düzenlenen toplantıda 74 üniversite öğrencisine, yurt gibi toplu yaşam alanlarında hijyenin öneminin daha da artığı, virüsünün insandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma yoluyla bulaştığı belirtildi. Öğrenciler, ellerini sık sık yıkamaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyarıldı.