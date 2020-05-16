16.05.2020 - 00:02 |
Bornovalı masterlerdan destek bağışı
Koronavirüs salgını sürecinde Bornova’daki ihtiyaç sahibi vatandaşa bir destek de Bornova masterlerdan geldi.
Bornova Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Dayanışma Derneği, hazırladığı 70 paket gıda yardımını Bornova Belediyesi’ne teslim etti. Başkan Mustafa İduğ, “Biz kurum olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sına farklı kanallardan yardımların toplanması ve ulaştırılması noktasında da aracılık ediyoruz.” diye konuştu.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.