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    HaberlerEge Haberleri Bornovalı masterlerdan destek bağışı
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    16.05.2020 - 00:02 |

    Bornovalı masterlerdan destek bağışı

    Koronavirüs salgını sürecinde Bornova’daki ihtiyaç sahibi vatandaşa bir destek de Bornova masterlerdan geldi.

    Bornovalı masterlerdan destek bağışı

    Bornova Masterler Sportif Faaliyet ve Sosyal Dayanışma Derneği, hazırladığı 70 paket gıda yardımını Bornova Belediyesi’ne teslim etti. Başkan Mustafa İduğ, “Biz kurum olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sına farklı kanallardan yardımların toplanması ve ulaştırılması noktasında da aracılık ediyoruz.” diye konuştu.

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