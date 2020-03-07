Bornovalı Özpulat’a Milli Takım’dan davet

İki yıl kaptan olarak formasını giydiği yeşil beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini sonlandırarak bu sezon teknik kadroya dahil olan genç antrenör, Ay yıldızlı ekibin 1-4 Mart tarihleri arasında Bursa’da yaptığı kampına katıldı. Antrenörlük kariyerinin hemen başında böyle bir fırsat verilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Özpulat, “Bu davetlerin ileride de devam etmesi en büyük arzum” diye konuştu. Destekleri için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür eden Emre Özpulat, “Geçtiğimiz yıl ki koçumuz Zafer Aktaş antrenör olmam gerektiği konusunda bir öneride bulundu. Ben de bunu değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Antrenörlük kariyerime basketbol oynadığım Bornova Belediyespor ailesi içinde adım attığım için çok mutluyum” dedi.