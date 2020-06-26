“Bornova’ya yakışanı yapıyoruz”

Geçmişte sadece protokol kısmının üstü kapalı olan tribünlerin tamamını kapatan Belediye, tesisi büyüterek yeni soyunma odaları inşa etmeye başladı. İnşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova spor ve sporcu kentidir. Biz de buna uygun olarak Yusuf Tırpancı Sahası’nın olduğu alanı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. Bornova’ya yakışanı bu” dedi.