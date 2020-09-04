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    04.09.2020 - 00:04 |

    Borsa Akademi için imza atıldı

    Borsa Akademi için imza atıldı

    Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında, İTB bünyesindeki Borsa Akademi’nin eğitim faaliyetlerinin kapsamını genişletecek işbirliği protokolü imzalandı. Akademi’de, yeni eğitimler YÜSEM koordinasyonunda hayata geçirilecek. Ayrıca, gastronomi alanında da ilişkiler güçlendirilecek. BEge Mutfak Kültürü Akademisi’nin en kısa sürede hayata geçirilmesi için el ele verilecek. Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, “Müfredatımız öncelikli olarak gıda ve tarım odaklı eğitimler ile mesleki gelişim ve yeterlilik eğitimlerinden oluşacak” dedi.

    Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, sürekli eğitimin önemini vurguladı, “İşbirliğiyle tarım, gıda, gastronomi ve mesleki gelişim ile mesleki yeterlilik eğitimleri alanlarında ihtiyaca yönelik tasarlanmış eğitimler verilmesi öncelikli hedefimiz. Hiç şüphesiz bu birliktelik önümüzdeki günlerde örnek gösterilecek” diye konuştu.

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