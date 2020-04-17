Bortar seferberliği

Kovid-19’a karşı hijyen seferberliği başlatan Bortar Group, fabrikaya girişi sınırlandırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Her önlemi aldık. 50 bin kapasiteli makineyle de paket servise ağırlık verdik” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük hazır yemek firmalarından biri olarak bilinen Bortar Group, üretim tesisinde sağlıklı yemek için Kovid-19 önlemleri aldı. Dezenfeksiyon tünelinden ateş ölçümüyle girilen, her 30 dakikada bir dezenfeksiyonun yapıldığı, asansörlerin kullanım dışı bırakılarak temassız fotoselli kapı sistemine geçilen Bortar’da, tüm üretim ve çalışma alanları profesyonel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bu süreçte, hayatları pahasına Kovid-19’la mücadele eden sağlık çalışanlarını da unutmayan Bortar, her gün bir sağlık kuruluşuna ve Emniyet birimine ikramlıklar gönderiyor. Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, zor bir dönemden geçilen bu günlerde, sağlığı ve ürünlerin lezzetini, kalite ve hijyeni korumak için tedarik ayağında herhangi bir aksaklığa yol açmadan, çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı, “Sosyal izolasyonun ve kişisel hijyenin ön planda olduğu bu tedbirler kapsamında; öncelikli olarak, fabrikamıza ziyaretçi girişi sınırlandırıldı. Tesis girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu ve çalışanların tesise girişi bu tünelden yapılıyor. Asansör kullanımı durduruldu, el değmeden açılan otomatik kapılarla temas noktaları azaltıldı” dedi.

Temizlik 2 kat arttı

Fabrikada görev yapan işyeri hekimlerine ek olarak, sağlık memurları istihdam ettiklerini ve çalışanların her vardiya öncesi ateş ölçümü, bir dizi sağlık muayenesi ve sağlık anketi yapılarak tesise girişine izin verdiklerine dikkat çeken Küçükkurt, “Yemek saatlerini de 3 gruba ayırdık, tek kullanımlık çatal bıçağa geçtik ve oturma düzenini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde değiştirdik. Sosyal alanları da her kullanım sonrası dezenfekte ediyoruz. İşletmedeki gıda ile temas eden tüm yüzeylerin, soğuk hava depoları, nakliye araçları ve diğer tüm depoların dezenfeksiyon sıklığını da 2 katına çıkardık” diye konuştu. Küçükkurt, bu dönemde paket yemek talebini karşılamak için, günlük 50 bin kapasiteli bir paketleme makinesi alındığını ve el değmeden paketlenen Borbox’ları tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

Hasan Küçükkurt, sağlık ve Emniyet çalışanlarına, enerjilerini yükseltmek için ikramlıklar gönderdiklerini sözlerine eklerken, “Zor günlerin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz” dedi.