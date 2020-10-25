Bozdoğan’da yılan hikayesine dönen pazaryerine neşter

Mevcut alanın büyük bir bölümünün üzeri açık olması nedeniyle hem pazarcı esnafı hem de alışveriş yapan vatandaş, kışın yağmurdan, yazın aşırı sıcaktan etkileniyordu. İlk olarak çatı ve demir aksamlar tamamen yerinden kaldırıldı, zemin çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan pazaryeri için başlatılan ihale süreci tamamlandı. İhaleyi alan firma tarafından kısa zamanda çalışmalara başlanılmasıyla birlikte pazar tamamen kapalı hale getirilecek, vatandaşların ve pazarcı esnafının kullanışlı, rahat bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanacak. Ayrıca pazaryeri haftanın diğer günlerinde otopark olarak kullanabilecek, halkın düğün, nişan, sünnet gibi cemiyetlerini de yapabileceği şekilde dizayn edilecek; birçok ihtiyacı karşılayan bir kullanım alanı haline gelecek.