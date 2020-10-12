Bu fırsatı kaçırmayın!

Bodrum’un kalbi olan marina bölgesinde bulunan Marina Hotel Bodrum ve Torba mevkiinde hizmet veren Lavida Blanca Hotel, birçok mağaza, restoran, gece kulübü ve iş merkezine yakın konumuyla da dikkat çekiyor.

Keyifli bir tatilin adresi olmak için çalıştıklarını söyleyen By Lavida Grup yetkilileri, “Her iki otelimizde de içinde kendine ait mutfağı, oturma alanları bulunan standart, deluxe, superior odalarımızla evinizdeki konforu Bodrum’a taşıyor, butik otelciliğin kaliteli hizmet olanaklarını tam anlamıyla size sunuyoruz. Üstelik ister sadece oda, ister oda-kahvaltı konaklamanız mümkün. İş seyahatleri, kısa veya uzun zamanlı ailecek tatilleriniz için tüm olanakları sağlıyoruz” diye konuştu.