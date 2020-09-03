‘Bu fuarı düzenlemek boynumuzun borcu’

89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Kovid-19 önlemleriyle yarın açılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aynı anda içeride 40 bin kişi bulunabilecek. Bu fuarı yapmak boynumuzun borcu” dedi.

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), koronavirüs salgınına karşı tüm sağlık önlemleriyle yarın kapılarını açmaya hazırlanıyor. Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olacağı fuar süresince Kültürpark’a girişlerin kontrol altında tutulacağını belirten Soyer, “Bu fuarı yapmak boynumuzun borcu. Salgına karşı tüm önlemleri aldık. Aynı anda içeride 40 bin kişi bulunabilecek” dedi.

İEF, salgına karşı yoğun önlemler altında 4 Eylül’de ‘Akdeniz’ temasıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde, Büyükşehir’in ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan fuarın basın toplantısı Kültürpark’ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Başkanı Soyer, “Fuarı açmaktaki amacımız, her şeyden evvel ülkenin ve İzmir’in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, fuarda oluşacak uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak” vurgusunu yaptı.

İzmir’den çözüm!

İzmir’in tarihsel mirasını çok daha güçlü şekilde açığa çıkarmak istediklerini de belirten Başkan Soyer, “İzmir’i Akdeniz’in öncü kenti haline getirmek, ticari ilişkileri güçlendirmek, şehrimizin tarım ve turizm potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak istiyoruz. Nihai olarak İzmir’in ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmak ve refahı artırmak için Akdeniz kentleri ile güçlü ilişkiler geliştirmeye başladık. Fuarı Akdeniz teması ile yapmamızın temel nedeni, işte bu ilişkilerimizin çok daha fazla güçlenerek pandemi döneminde her haneyi derinden sarsan ekonomik sıkıntılarımıza İzmir’den bir çözüm sunmakla ilgili” dedi.

5 gün sürecek

Salgın nedeniyle fuarı bu yıl 5 gün olarak düzenlediklerini dile getiren Soyer, şunları söyledi: “Fuarımızın başlayacağı 4 Eylül gününden itibaren misafirlerimizin giriş kapılarında sosyal mesafeye uygun ve kontrollü şekilde ateşleri ölçülerek içeri girmeleri sağlanacak. İEF için özel tasarlanmış maske ve dezenfektanlar dağıtılacak. Kültürpark’ta, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi için gerekli uyarı ve denetimler İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, İEF’nin İzmir İş Günleri ile başlayacağını belirtti, “Pandemi sonrası dönemde Akdeniz’de ticaret ve lojistik konusuna eğilecek olan İzmir İş Günleri bu yıl pandemi nedeniyle internet üzerinden yapılacak” dedi.