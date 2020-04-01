Bu gurur Balıkesir’in

Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nde (EDEN) Türkiye’nin ulusal destinasyonu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu yıl ‘sağlık ve esenlik’ turizmi temasıyla sürdürülen projeye 30 başvuru yapıldığı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri’nin finale kaldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer alacak ve komisyonun düzenlediği tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek olan Balıkesir’in, zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, eko ve agroturizmde sunduğu imânlarla, yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye’nin ulusal destinasyonu seçildiği vurgulandı.

Birçok ölçüt var

Bakanlığın değerlendirme sürecinde, destinasyonun sahip olduğu ‘sağlık ve esenlik’ turizmi öğeleri ile bu kapsamdaki turizm faaliyetleri, destinasyona ulaşım imkânları, tesis kapasiteleri, sanatsal etkinlikleri, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığı, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal-uluslararası belge ve ödülleri ile sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ve destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldığı kaydedildi.



