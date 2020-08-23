'Bu hukuksuzluğa son verin!'

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in ING Basketbol Süper Ligi’ne alınma hayali cevapsız kaldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Süper Lig’in Bandırma Basketbol’un ligden çekilmesine rağmen 15 takımla oynanacağını duyurdu. Süper Lig’e yükselmek için tek başvuru yapan takımın kendileri olduğunu ve mali şartlarının yetersiz gösterilmesinin hukuki bir dayanağının olmadığını söyleyen Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, “İşin özünde hukuksuzluk var. Bizden henüz 2 gün önce ligden çekildiği duyurulan Bandırma Basket’in yerine geçmemiz için 3 milyon liralık teminat mektubu istendi. Biz de bizden istenen bu belgenin temini için bankaya başvurduk. Banka ise bize 3 milyon liralık teminat mektubunu verebilmek için en geç salı gününe tarih verdi. Ligde yer alan diğer takımlardan teminat mektubu istenmedi. Sadece Petkimspor’dan ve bizden istendi” diye konuştu.



‘Ek süre tanınmalıydı’



“Başvuru için gerekli şartlar ve süreler Bandırma’nın çekilmesiyle oluşmuştur. Federasyon’un, Bandırma’nın çekilmesi neticesinde yeni bir karar alması ve bizlere ek süre vermesi gerekmekteydi” diyen Başkan Deveciler, “Bağımsız denetçi Ergün Okçay tarafından Mali denetimimiz yapılmış ve hiçbir borcumuzun olmadığı, Süper Lig’e katılmamıza mali anlamda bir engel olmadığı belgelenmişken bizlere teminat mektubu için ek süre verilmemesini hazmedemiyoruz. Amacımız birilerini karşımıza almak ve usulsüz bir şekilde Süper Lig’de yarışmak değil. Her şeyimiz belgeli ve hazır. Ancak birileri bize “Olmadı” deyip tasarrufda bulunuyor” dedi. Bandırma ekibi ligden çekilmese bile hazırlıklarını Türkiye Basketbol Ligi’nde yine zirveyi hedefleyecek şekilde yaptıklarını belirten Deveciler, “Açıklanan kararda mali denetlemeden geçmemiş gibi görünüyoruz. Bu bizi asıl üzen şey. Kulübümüz hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı almıştır” dedi.



“Hidayet Türkoğlu, onay vermişti”



Açıklanan kararın sabahında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile defalarca telefonda konuştuklarını ve Süper Lig’e yükselmeleri konusunda engelleri olmadığı yönünde konuştuklarını da belirten Denizli temsilcisi başkanı Veli Deveciler, “TBF Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’yla sık sık telefonlaştık. Kendisinden Amerika’da olduğunu ve lige alınmamız yönünde bir engelimiz olmadığını öğrendik. Yapılacak olan kurada, listede olacağımızı beklediğini bizlerle paylaştı. Federasyon başkanının olmadığı bir toplantıda ligin kaderini bu denli belirleyecek bir karara imza atılması bizleri üzdü” diye konuştu. Deveciler, “Futbolda Süper Lig’in 21 takımla oynatılması için çırpınılırken, Basketbol Süper Ligi’nin 15 takımla oynatılması için zorlanması ve her takımın 1’er hafta BAY geçecek olması garip” ifadelerini kullandı.