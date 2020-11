‘Bu kentteki en büyük dönüşüm’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim depremin ardından İzmir’de 109 bin 921 binada, 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi. Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



İzmir’in yaralarını sarmaya koşan herkese teşekkür eden Kurum, “Göstermiş olduğu uyum sebebiyle, her sabah koordinasyon toplantılarına istisnasız katılarak tek elden yönetimi sağladıklarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Artık ellerinde bir riskli yapı haritası oluğunu ifade eden Bakan Kurum, “İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Buna ilişkin yerinde 1750, rezerv alanında yaklaşık 3 bin 250 konut, toplam 5 bin konutu projelendirdik. 1 ay içerisinde başlayacağımızı, 1 yıl içerisinde bitireceğimizi ifade etmiştik. Çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



İzmir’in talep gelen her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yerel yönetimin katılımıyla devam edeceklerini kaydeden Kurum, “İnşallah 2023’e giden yolda yeni İzmirimizi inşa etmek, ihya etmek için de tüm çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımızla yapmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu. “Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir” ifadesini kullanan Kurum, bugün itibarıyla 6 bin 500 personel ve 927 araçla çalışmalarını sürdürdüklerinin bilgisini verdi.



Taşınma-kira yardımı



Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Kurum, eşya ve taşınma yardımlarını hasar durumlarına göre yapmaya devam ettiklerini ifade etti, “Eşyasını alamayana 30 bin lira eşya yardımı (nakdi olarak yapılacak), mobilya üreticilerimizden 1000 ailemize 25 bin lira değerinde eşya yardımı, ağır hasarlı binalarda ev sahibi olanlara 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, ağır hasarlı binalarda 5 bin lira kiracılarımıza taşınma ve kira yardımı, orta hasarlılarda 5 bin lira taşınma yardımı ev sahiplerimize, 2 bin 500 lira da kiracılarımıza veriyoruz” dedi.



Kurum, Bayraklı’da 1000 konteynerlik alanda çalışıldığını, yarın itibarıyla ilk konteynerin konulacağını, 20 gün içinde konteyner kentin içindeki sosyal yaşam alanlarıyla kurulumunun tamamlanacağını anlattı, ihtiyaç halinde Ege Üniversitesi’ndeki 312 konteynerlik alanın da hizmete gireceğini kaydetti.