24.04.2020 - 00:04 |
‘Bu onur hepimizin’
CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Gazi Meclis’in yüzüncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı, “Bu onur tüm milletimizindir” sözleriyle kutladı.
Meclisin ve ülkenin yegane güvencesinin çocuklar olduğunu dile getiren Arslan, “Bütün yokluklara, zorluklara direnerek çağdaş bir ülke kuran ilk meclis, Cumhuriyet tarihimizin temel taşıdır. Atatürk de kuruluşun gününü, ‘Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız’ diyerek çocuklara armağan etmiştir” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.