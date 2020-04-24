‘Bu onur hepimizin’

Meclisin ve ülkenin yegane güvencesinin çocuklar olduğunu dile getiren Arslan, “Bütün yokluklara, zorluklara direnerek çağdaş bir ülke kuran ilk meclis, Cumhuriyet tarihimizin temel taşıdır. Atatürk de kuruluşun gününü, ‘Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız’ diyerek çocuklara armağan etmiştir” dedi.