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    HaberlerEge Haberleri Bu oyuncaklar tarih kokuyor
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    07.06.2020 - 00:01 |

    Bu oyuncaklar tarih kokuyor

    Aydın’da yaşayan emekli öğretmen Erkan Atalı, ana malzemesi ahşap ve kargı olan, kaybolmaya yüz tutmuş yaklaşık 135 çeşit zekâ ve beceri oyuncağını evinin bahçesinde yapıyor, açtığı sergilerle çocuklara ücretsiz olarak dağıtıyor

    Bu oyuncaklar tarih kokuyor

    Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Erkan Atalı (68), çocukluk yıllarında başladığı oyuncak yapma işini emekli olunca bir adım öteye taşıdı. Atalı, çocukluk yıllarının oyuncakları başta olmak üzere çok daha eski yıllara ait pek çok zeka ve beceri oyuncağını evinin bahçesinde yaptı. Geçmişi 200 ila 400 yıl arasında değişen, aşık atma, topaç, ok, yılan, kamyon, bez bebek, mancınık gibi yaklaşık 135 çeşit oyuncak yapan Atalı, bunları açtığı sergilerde çocuklara ücretsiz olarak dağıtıyor.

    Kitap hazırlıyor

    Ana maddesi kargı ve tahta olan oyuncakları zaman zaman torunları Ahmet Arslan (8) ve Gökalp Arslan (6) ile oynayan ve onlara da öğreten Atalı, bir yandan da ‘Babadan Oğula, Dededen Torun’a’ adını verdiği oyuncaklarla ilgili kitabını bastırmaya hazırlanıyor. Çocuklarla birlikte oyunlar da oynayan Atalı, “Emekli olmadan önce de komşu ve arkadaşların çocuklarına istedikleri oyuncakları atık malzemelerden yapıp, onlarla birlikte oynuyordum. Öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerim bana çok ödev verdiğim için ‘Ödevci Dede’ derdi. Oyuncak yapmaya başlamamdan sonra ‘Oyuncakçı Dede’ denilmeye başladı” dedi.

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