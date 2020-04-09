BİST93.2250,91EURO7,380,12 USD6,780,13ALTIN358,820,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Buca, 25 bin maske üretecek
    ABONE OL
    09.04.2020 - 00:03 |

    Buca, 25 bin maske üretecek

    Salgına karşı kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için Buca Belediyesi’nin kursiyerleri kolları sıvadı.

    Buca, 25 bin maske üretecek

    İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerler aracılığıyla faaliyete açılan Çamlıkule Semt Merkezi’nde, halka dağıtılmak üzere ilk etapta 25 bin maske hazırlanacak. 7 kişilik bir ekip, merkezdeki dikiş atölyesinde faaliyete başladı. Yetişkin maskelerinin yanı sıra çocukların evde de kullanabileceği çocuk maskeleri de imal edilecek.

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Sıradaki Haber