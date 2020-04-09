09.04.2020 - 00:03 |
Buca, 25 bin maske üretecek
Salgına karşı kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için Buca Belediyesi’nin kursiyerleri kolları sıvadı.
İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerler aracılığıyla faaliyete açılan Çamlıkule Semt Merkezi’nde, halka dağıtılmak üzere ilk etapta 25 bin maske hazırlanacak. 7 kişilik bir ekip, merkezdeki dikiş atölyesinde faaliyete başladı. Yetişkin maskelerinin yanı sıra çocukların evde de kullanabileceği çocuk maskeleri de imal edilecek.
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