Buca, 25 bin maske üretecek

İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerler aracılığıyla faaliyete açılan Çamlıkule Semt Merkezi’nde, halka dağıtılmak üzere ilk etapta 25 bin maske hazırlanacak. 7 kişilik bir ekip, merkezdeki dikiş atölyesinde faaliyete başladı. Yetişkin maskelerinin yanı sıra çocukların evde de kullanabileceği çocuk maskeleri de imal edilecek.