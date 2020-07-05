Buca bereketi sofraları donattı

Nisan ayında tarımsal kalkınma hamlesi başlatan Buca Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Kaynaklar Söğütlük mevkisindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimi yaptı. Başkan Erhan Kılıç, pandemi sürecinde kendi elleriyle diktiği fidelerden elde edilen toplamda 500 kiloluk ilk mahsul, ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılmaya başladı.



Hedef 250 dönüm



‘Buca’nın Fideleri’ adı verilen proje kapsamında bereketli topraklardan iki ayda ürün aldıklarını belirten Kılıç, “Pandemi sürecinde tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız gerektiğini görmüş olduk. Özellikle çiftçimizi kendi topraklarında, tarlalarında ekim yapmaya özendirmek amacıyla belediyenin tarlalarında ekim yaptık. Gelecek yıl yaklaşık 250 dönümlük tarlalarımızda üretim gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bucamıza özgü, Razakı üzümü, benekli sultani gibi ürünleri ekeceğiz” diye konuştu.

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ürünleri alan vatandaşlar ise kendi topraklarından çıkan ürünlerin verilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen örnek proje kapsamında ekimi yapılan tarladan 54 ton ürün hasat edilmesi bekleniyor. Hasat edilen ürünlerin tamamı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.





Dijitalleşme tamam



Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında15 ay boyunca yapılan çalışmalarla ilgili eleştirileri yanıtlayan Başkan Erhan Kılıç, “İlk bir yıllık dönemde yönetim dört yılda neler yapacağını planlar. Belediyenin gelirleri belli, İller Bankası’ndan gelen payı herkes biliyor. Bir yılda projelerin tamamlanması mümkün değil” diye konuştu. Bitmek üzere olan dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Kılıç, “Belediyenin 50 yılını kurtaracak. Alt yapımız tamamladıktan sonra projelerimizi başlatacağız” dedi.

