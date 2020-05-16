Buca, Gaziemir ve Çiğli’ye maskematik

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına yerleştirdiği maskematiklerin ardından, metronun olmadığı yerlerde de seyyar maskematik uygulamasını başlattı. İlki Buca’nın Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka kurulan seyyar maskematik, önümüzdeki günlerde Gaziemir ve Çiğli’de halkın yoğun olarak kullandığı yerlere de koyulacak. Şimdiye Seyyar maskematikleri daha da yaygınlaştıracaklarını kaydeden Başkan Tunç Soyer, “Bunun güzelliği her yerde, dağ başında bile kullanılabiliyor olması. Elektrik olmayan yerde jeneratör ile çalışıyor” dedi. Bugüne dek İzmir’in 19 noktasında bulunan maskematiklerden 1 milyon 800 bin maske dağıtıldı

Klimalar kapalı

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda, koronavirüs salgınının yeniden güçlenmemesi için otobüslerde bir süre daha klima açmama kararı alındı. Soyer, tüm araçların klima bakımlarının yapıldığını, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağını söyledi.

20 liraya sofra kurun

Öte yandan Büyükşehir, Biz Varız dayanışması kapsamında Ramazan ayının başlangıcından bu yana 312 bin kişilik iftar paketi dağıttı. Bu paketlerin 241 bin kişilik kısmını, dayanışma kapsamında dağıtılmak üzere hayırsever yurttaşlar aldı. İftar Sofrası için bağış toplanması ve yemek dağıtımı bayrama kadar sürecek. Dayanışma kapsamında iki kişilik İftar Sofrası 20 liraya alınabiliyor. Satın alınan paket, desteğin uygun görüldüğü semtlerde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor. Büyükşehir, Ramazan nedeniyle günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor. Soyer’in ziyaret ettiği balık hali esnafı da kampanyaya 10 tonluk gıda kolisi bağışladı. Esnaf, Soyer’in 62. doğumgünü de kutladı, yeni yaşının anısına müdürlük bahçesine çınar ağacı dikti.

62’nci yaşa, Roman müzisyenlerden sürpriz kutlama

Seyyar Pazar projesini hayata geçirmek için Buca Kaynaklar’daki sebze-meyve haline giden İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, burada da hoş bir sürprizle karşılaştı. Soyer’i iki klarnet, bir keman, bir darbuka sanatçısı roman karşıladı. Soyer için iyi ki doğdun şarkısı hep bir ağızdan sazlar eşliğinde söylendi. Romanların yoğunlukla ikamet ettiği Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe de, geri dönüşümden elde edilen malzemelerle oluşturulan tabloyu hediye etti, “Roman çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sizinle İzmir, İzmir Romanlarla güzel” dedi. Soyer, halde paketleme yapan kadın çalışanlara da çiçek ve alışveriş kartı verdi.