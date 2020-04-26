Buca’da 25 bin pide dağıtıldı

İlk iftara saatler kala ihtiyaç sahibi mahallelerde 25 bin pide ücretsiz dağıtıldı. Başkan Erhan Kılıç, “En zor zamanlarda birlik olmayı, dayanışmayı, şükretmeyi, bizlere anlatan kutsal Ramazan ayına merhaba diyoruz. Bu yıl, her zaman birlikte gerçekleştirdiğimiz iftarların değerini bir kere daha anladık. Ramazan ayı boyunca birbirimize gönülden kenetlenip evlerimizde kalmaya devam edeceğiz” dedi.