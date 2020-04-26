26.04.2020 - 00:01 |
Buca’da 25 bin pide dağıtıldı
Her yıl kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan ayını karşılayan Buca Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri gereği, iftarların sembolü sıcak pidelerle Bucalının evine konuk oldu.
İlk iftara saatler kala ihtiyaç sahibi mahallelerde 25 bin pide ücretsiz dağıtıldı. Başkan Erhan Kılıç, “En zor zamanlarda birlik olmayı, dayanışmayı, şükretmeyi, bizlere anlatan kutsal Ramazan ayına merhaba diyoruz. Bu yıl, her zaman birlikte gerçekleştirdiğimiz iftarların değerini bir kere daha anladık. Ramazan ayı boyunca birbirimize gönülden kenetlenip evlerimizde kalmaya devam edeceğiz” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.