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    HaberlerEge Haberleri Buca’da Bilim ve Müzik Fuarı
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    03.12.2020 - 00:01 |

    Buca’da Bilim ve Müzik Fuarı

    Buca’nın bilim üssü Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bilim, sanat ve teknolojiye meraklı gençleri BUCA IMSEF Bilim ve Müzik Fuarı’nda bir araya getirmeye hazırlanıyor.

    Buca’da Bilim ve Müzik Fuarı

    14- 18 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek yarışmada ulusal kategoride 27 ilden 90 proje, uluslararası kategoride ise 23 ülkeden 70 proje derece için yarışacak.

    Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi planlanan fuar kapsamında; fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde yarışma düzenlenecek.

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