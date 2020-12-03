Buca’da Bilim ve Müzik Fuarı

14- 18 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek yarışmada ulusal kategoride 27 ilden 90 proje, uluslararası kategoride ise 23 ülkeden 70 proje derece için yarışacak.



Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi planlanan fuar kapsamında; fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerinde yarışma düzenlenecek.