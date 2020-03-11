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    HaberlerEge Haberleri Buca’da dezenfeksiyon
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    11.03.2020 - 00:00 |

    Buca’da dezenfeksiyon

    Buca Belediyesi, ilçe okullarında başlatacağı ilaçlamalarla tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs’e karşı da olası bir tehlike için tedbir alınmasını sağladı. Belediye, mart ayı sonuna kadar tüm okulların ilaçlamasını bitirmiş olacak.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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