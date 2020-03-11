Buca’da dezenfeksiyon

Buca Belediyesi, ilçe okullarında başlatacağı ilaçlamalarla tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs’e karşı da olası bir tehlike için tedbir alınmasını sağladı. Belediye, mart ayı sonuna kadar tüm okulların ilaçlamasını bitirmiş olacak.