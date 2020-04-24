24.04.2020 - 00:04 |
Buca’da gezici konser
Virüs salgını nedeniyle bu yıl alanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl coşkusu, Buca’da evlere sığmadı.
Buca Belediyesi tarafından hazırlanan bandolu 23 Nisan korteji, gün boyu kent sokaklarındaki coşkuya ortak oldu.
Miniklerin evlerinin balkonlarından ellerinde bayraklarıyla, şarkılarla eşlik ettiği kortej, drone ile hemşerilere bayrak dağıttı.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.