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    HaberlerEge Haberleri Buca’da ormanlık alan moloz tepesine döndü
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    10.01.2021 - 00:01 |

    Buca’da ormanlık alan moloz tepesine döndü

    Buca’nın Yıldızlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü.

    Buca’da ormanlık alan moloz tepesine döndü

    İnşaat ve evsel atıklar yüzünden doğada moloz tepesi oluştu. Vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi. Dökülen moloz ve hafriyat atıklarının her geçen gün arttığını vurguladı. Bölge halkından Mustafa Toköz (63), “Molozları gece getirip, kamyonla buraya döküyorlar. Yakalayıp plakasını alabilsem bildireceğim belediyeye” dedi. Yılmaz Toköz de, “Sırf burası değil, çevreye dökülenlerle birlikte bu bölgeden 50-100 kamyon dolusu moloz çıkar” diye konuştu.

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