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    HaberlerEge Haberleri Buca’da Vedat veda etti
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    13.01.2021 - 00:00 |

    Buca’da Vedat veda etti

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928’de kaleci Vedat Böyükgül ile yollar ayrıldı.

    Buca’da Vedat veda etti

    Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Vedat Böyükgül ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kahta 02 Spor’a transfer olan futbolcumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” dendi. Bucaspor 1928 altyapısından yetişen 21 yaşındaki eldiven, bu sezon hiçbir resmi maçta görev almadı.

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