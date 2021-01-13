Buca’da Vedat veda etti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Vedat Böyükgül ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kahta 02 Spor’a transfer olan futbolcumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” dendi. Bucaspor 1928 altyapısından yetişen 21 yaşındaki eldiven, bu sezon hiçbir resmi maçta görev almadı.