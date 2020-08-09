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    09.08.2020 - 00:02 |

    Bucalı üniversite adaylarına destek

    Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmaya devam ediyor.

    Bucalı üniversite adaylarına destek

    Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen Tercih Günleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı gösteren gençlere yardım ediliyor.

    Randevu sistemiyle düzenlenen etkinlikten üç günde 150 öğrenci faydalandı. 14 Ağustos’ta son bulacak Tercih Günleri için 439 10 10 (dahili 3535-3536) numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

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